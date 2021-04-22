Самара, , 08:31 — REGNUM Руководство Самарской области поможет подобрать проекты в сфере культуры, которые получат поддержку и развитие на благо всех субъектов РФ и, в первую очередь, Самарской области. Об этом 21 апреля сообщил глава региона Дмитрий Азаров комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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Отмечается, что в послании президент РФ акцентировал внимание на то, что у молодежи должны быть жизненные ориентиры, которые основаны на примерах героических предков. И знакомить подрастающее поколение с историей страны нужно с помощью современных технологий. В связи с этим, на обновление библиотек, домов культуры, музеев в селах и малых городах в течение трех лет планируется направить еще 24 млрд рублей.

Азаров сообщил, что помимо этого, президент РФ объявил о создании Президентского фонда культурных инициатив. В 2021 году на гранты из этого фонда планируют направить 3,5 млрд рублей.

Глава Самарской области отметил, что это решение является очень важным. Он выказал уверенность в том, что деятели искусств и все творческие люди услышали это с воодушевлением.

«3,5 млрд — значительные и очень серьезные средства. Мы обязательно этот вопрос обсудим на постоянно действующей комиссии Госсовета по культуре, и я уверен, поможем подобрать те проекты, которые получат поддержку и развитие на благо всех регионов РФ. Но в первую очередь — Самарской области», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область претендует на федеральную поддержку при возведении школ.