Сеул, , 08:11 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 131 228 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 21 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 1 903 767 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 3,66%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получил 1 141 154 человека, а препаратом Pfizer — 762 613 человек.

Вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки в стране получили ещё 25 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 60 622 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 199 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 12 732 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на одного человека.