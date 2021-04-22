Чита, , 08:06 — REGNUM Минприроды Забайкальского края поддерживает инициативу президента РФ Владимира Путина, предложившего Федеральному Собранию направлять деньги, поступающие в федеральный бюджет, на ликвидацию объектов накопленного вреда и оздоровления окружающей среды. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Там напомнили, что на территории региона расположены объекты, наносящие вред окружающей среде.

По данным Росприроднадзора в 2019 году природопользователи, осуществляющие деятельность на территории Забайкальского края внесли более 200 миллионов рублей в качестве экологического сбора в бюджет Российской Федерации.

«Эти деньги можно было бы потратить на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде. На территории края существует 11 таких объектов. К их числу относятся хвостохранилища Благодатской, Давендинской, Кадаинской и других обогатительных фабрик, а также территории, загрязненные тяжелыми металлами в посёлке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района.

Мы поддерживаем предложенный президентом механизм и согласны участвовать в реализации такого подхода для ликвидации объектов, которые причиняют существенный ущерб окружающей среде, а также жизни и здоровью людей и животных», — пояснила начальник отдела по обращению с ТКО министерства природных ресурсов Забайкальского края Тамара Микаелян.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2021 года президент России в своём послании Федеральному Собранию предложил «окрасить» экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет.

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