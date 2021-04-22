Горно-Алтайск, , 08:05 — REGNUM В Республике Алтай подтвердили два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В марте скончались две жительницы Горно-Алтайска 81 и 82 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в регионе за время пандемии скончались 250 пациентов. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом, тем временем, достигло 16 784 (+4 за минувшие сутки). Излечились к настоящему времени 16 486 человек.