Оренбург, , 08:05 — REGNUM Оренбургские коммунисты подали заявки на проведение первомайских митингов и демонстраций по всей области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в обкоме КПРФ.

Первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин отметил, что тотальная нехватка рабочих мест, закрытие предприятий, невыплата зарплат и повсеместные нарушения прав трудящихся вынуждают людей вновь бороться за своё благополучие. Люди бегут из деревень и малых городов. Из-за того, что мужчины вынуждены работать вахтами в других регионах, разрушаются семьи. Эти темы планируется поднять 1 Мая.

«День солидарности трудящихся обретает своё истинное значение. Как власть ни пыталась превратить Первомай в обычный выходной, открывающий дачный сезон — ничего не вышло», — сказал он.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-а распространения коронавирусной инфекции. Ранее к губернатору с просьбой разрешить массовые мероприятия в честь 1 Мая обратились оренбургские профсоюзы.

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