Берлин, , 08:04 — REGNUM Пациенты, заражающиеся британскими штаммами SARS-CoV-2, реже страдают потерей обоняния и вкуса при заболевании COVID-19. К такому заключению пришла группа ученых из Свободного университета Берлина Франка Мокенхаупта, 21 апреля сообщил портал medRxiv.

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Кроме того, согласно выводам специалистов, в этих случаях коронавирусная инфекция обычно протекает в легкой форме. Вместе с тем отмечается, что носители указанных вариантов вируса чаще жалуются на боль в горле и кашель, а продолжительность COVID-19 увеличивается.

В исследованиях участвовало около 300 молодых жителей Берлина, обратившихся в больницы в период с начала января по конец марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля журнал The Lancet опубликовал доклад группы ученых из Великобритании, которые изучали и не смогли установить связь между высокой смертностью и британским штаммом коронавируса.

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