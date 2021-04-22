Джакарта, , 08:02 — REGNUM Специальный посланник Организации Объединенных Наций (ООН) по Мьянме Кристин Шранер Бургенер отправится в Индонезию 22 апреля, чтобы обсудить ситуацию в Мьянме с рядом высокопоставленных официальных лиц Юго-Восточной Азии в преддверии саммита АСЕАН, который состоится 24 апреля, сообщает CNN Indonesia.

Источник в ООН сообщил, что специальный посланник встретится с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, а также с министрами иностранных дел Сингапура и Брунея.

Кристин Шранер Бургенер находится в Таиланде последние 12 дней. Однако её просьба о посещении Мьянмы не была удовлетворена.

Саммит АСЕАН, который состоится в Джакарте 24 апреля, действительно находится в центре внимания, особенно потому, что на саммит был приглашен лидер военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлаин, возглавивший страну после переворота.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии, на котором будет обсуждаться развитие ситуации в Мьянме.

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