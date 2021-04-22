Белград, , 08:02 — REGNUM Министр здравоохранения Златибор Лончар 21 апреля подписал во Франкфурте меморандум о взаимопонимании с немецкими компаниями"Meser Tehnogas» и «DREGER Techniques», целью которого является улучшение подготовки национальной системы здравоохранения Сербии к чрезвычайным ситуациям и таким проблемам, как эпидемия, война, стихийные бедствия.

Министр Лончар, выступая во время презентации упомянутых компаний, заявил, что он рад тому, что Сербия благодаря сотрудничеству с этими двумя компаниями и принятым мерам в борьбе против коронавируса, достигла результатов, признанных во всей Европой и во всем мире.

Он отметил, что крупнейший завод по производству кислорода на Западных Балканах компании «Мессер» находится в Смедерево, Сербия. Это означает, по его словам, что там производится газ не только для отечественного потребления, но и для всего региона.

Говоря о компании «Дрегер», Гончар подчеркнул, что она работала круглосуточно, благодаря чему сербская система здравоохранения смогла помочь многочисленным пациентам.