Вьентьян, , 07:59 — REGNUM Власти Лаоса решили ввести режим карантина в столице страны Вьентьяне в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

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По словам лаосского премьер-министра Пханкхама Вибхавана, карантин вводится с 22 апреля по 6 мая. На этот период будут запрещены въезд и выезд из столицы, исключение будет действовать только для возвращающихся домой жителей Вьентьяна, а также для грузоперевозок. Также для жителей столицы будет действовать режим обязательной самоизоляции.

Соответствующее решение власти Лаоса приняли после того, как за последние сутки в Вьентьяне выявили 26 случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечается, что впервые с начала пандемии в стране выявляют более десяти инфицированных за 24 часа. Всего в Лаосе подтвердили 88 случаев заражения SARS-CoV-2, летальных случаев среди пациентов не фиксировалось.