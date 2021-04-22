Токио, , 08:02 — REGNUM В Японии из-за ситуации с COVID-19 вновь отменили проведение намеченного на осень автосалона Tokyo Motor Show. Об этом глава японской ассоциации автомобильных производителей Акио Тоёда 22 апреля заявил на проходящей в онлайн-формате пресс-конференции.

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«И в этот раз мы приняли решение не проводить Tokyo Motor Show в реальном формате», — сказал Тоёда. По его словам, организаторы автосалона хотели бы вживую ознакомить публику с новинками индустрии, но текущая ситуация с коронавирусом не позволяет сделать это безопасно.

Напомним, что Tokyo Motor Show в 2020 году также был отменён. Последний раз его проводили в октябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии приняли решение из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде крупнейших городов страны — в префектурах Токио, Осака, Киото и Хёго.

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