Абакан, , 07:56 — REGNUM Ещё два человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 22 апреля в республиканском правительстве, жертвами COVID-19 стали две женщины в возрасте 82 лет.

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За весь период пандемии в Хакасии умер 521 пациент с коронавирусом, в том числе 386 — старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 апреля в республике выявлено 22 197 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 21 432 человека.

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