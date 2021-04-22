Якутск, , 08:01 — REGNUM С января по март 2021 года в Якутии было зарегистрировано 694 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 459 из них — дистанционных мошенничеств и 235 краж с банковских карт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по республике.

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Причиненный жителям ущерб составил 74 179 027 рублей, что более чем в два раза превышает ущерб этого период 2019 года.

Статистика показывает, что наиболее подвержены дистанционным хищениям люди от 30 до 49 лет. Именно они составляют 42% от количества потерпевших, при этом возрастная группа от 60 лет и старше — всего 10%.

Многие якутяне верят аферистам, представляющимся банковскими работниками, объясняя это тем, что собеседник обращается к ним по имени и отчеству, вызывает доверие.

Как сообщало ИА REGNUM, за 21 апреля из-за действий мошенников жители Удмуртии потеряли около 1 млн рублей с банковских счетов.