Екатеринбург, , 07:54 — REGNUM Присяжные признали жителя Екатеринбурга виновным в убийстве двух и более лиц из хулиганских побуждений и в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Об этом сообщает свердловское областное управление СКР.

По данным следствия, вечером 26 марта 2020 года гражданин 1991 года рождения поджёг деревянный жилой дом на улице Омская. Погибли восемь человек. После совершения преступления гражданин скрылся, но в начале апреля был задержан. Как отмечает глава пресс-служба главка МВД Валерий Горелых, поймали его 2 апреля при попытке поджога им очередного дома.

Виновным в совершении преступления его признали единогласно. Присяжные также пришли к выводу, что снисхождения он не заслуживает.