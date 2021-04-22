Кызыл, , 07:53 — REGNUM В столице Тувы Кызыле следователи устанавливают обстоятельства смерти 1,5-годовалого ребёнка, поступившего ранее в больницу с ожогами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, ребёнок получил ожоги дома 11 апреля, пролив на себя горячий суп. В тот же день его госпитализировали с ожогами более 55% тела. Несмотря на усилия врачей, 20 апреля он скончался.

«Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Проверка организована на наличие признаков преступления по статье «причинение смерти по неосторожности».