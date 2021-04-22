Москва, 22 апреля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск, адресованный АО «Корпорация «Фазотрон — Научно-исследовательский институт радиостроения» из дивизиона госкорпорации «Ростех». Иск от департамента городского имущества Москвы пока к производству судья не принял, передаёт ИА REGNUM.

Msk.arbitr.ru Арбитражный суд города Москвы

Исковое заявление департамента подано ещё 16 апреля 2021 года. Сумма исковых требований — 41 645 909,97 рубля. Детали спора пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в ноябре 1993 года. Директор — Владимир Мельничук. Уставный капитал — 123,208 млн рублей.

На сайте АО уточняется, что оно ведёт свою историю с создания в 1917 году завода «Авиаприбор». АО входит в состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) государственной корпорации «Ростех».

По открытым данным, компания-ответчик была поставщиком по двум десяткам госконтрактов на сумму почти 2 млрд рублей.