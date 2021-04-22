Оренбург, , 07:52 — REGNUM В Оренбурге энергетики пошли на крайние меры в отношении злостных должников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе группы «Т Плюс» в регионе.

По итогам рейда у ряда горожан арестовали имущество. Энергектики совместно с приставами посетили более десятка собственников, которые на протяжении длительного времени не оплачивали счета за тепло, горячую воду и не реагировали на неоднократные уведомления.

Так, жительница ул. Чкалова накопила долг в 90 тыс. рублей. Ее имущество попало под арест в счет погашения задолженности. Стоит отметить, поводом для ареста имущества может стать задолженность от 3 тыс. рублей.

По данным компании «Т Плюс», жители Оренбурга задолжали за тепло и горячую воду более 600 млн рублей, из них свыше 100 млн находится в работе у судебных приставов в виде исполнительных производств.