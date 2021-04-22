Ульяновск, , 07:51 — REGNUM В Ульяновской области «особое внимание» уделяется проведению вакцинации от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора со ссылкой на исполняющего обязанности главы минздрава Анну Минаеву.

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По данным ведомства, около 50 тыс. жителей Ульяновской области полностью завершили вакцинацию против COVID-19, то есть прошли иммунизацию двумя компонентами вакцины «Спутник V». В целом привиты более 83 тыс. жителей.

В минздраве Ульяновской области отмечают, что сейчас «особое внимание» уделяется проведению вакцинации. Специальные пункты созданы в каждой поликлинике, в торговых центрах, организована работа выездных бригад для вакцинации на предприятиях.

Ранее ульяновские власти заявляли, что в 2020 году в регионе на борьбу с коронавирусом было направлено более 3,8 млрд рублей, на реализацию государственных программ в сфере здравоохранения направлено 16 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса в Ульяновской области снижается сезонная заболеваемость ОРВИ: за неделю, с 12 по 18 апреля, ОРВИ заболел 6741 человек, что на 8,42% ниже, чем было неделей ранее (с 5 по 11 апреля), недельный эпидемический порог ниже на 8,9%.