Сургут, Югра, , 07:49 — REGNUM Пилотажная женская группа «Барсы» из Сургута (ХМАО) проведёт «Бессмертный полк» в небе. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

В 2021 году летчицы вновь проведут акцию «Бессмертный полк» в День Победы в небе над Сургутом и Нижневартовском. Фото фронтовиков принимаются до 3 мая.

«Каждый желающий сможет отправить фотографии своего воевавшего родственника. На бортах смогут поместиться около двух тысяч фотографий, а отправлять их нужно в группы «Барсов» «Вконтакте» и «Инстаграме». 3 мая мы уже начнем распечатывать фотографии и наклеивать на наши самолёты», — сообщил командир пилотажной группы Иван Барсов.

Напомним, «Бессмертный полк» в небе Югры пройдёт во второй раз. Первый состоялся в 2020 году.