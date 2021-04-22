Нью-Дели, , 07:42 — REGNUM Индия получила новую партию из четырех истребителей Rafale от Франции, сообщает газета The Times of India.

По ее данным, истребители вылетели с авиабазы Мериньяк во Франции и добрались своим ходом до индийской территории. В воздухе они провели дозаправку в воздухе над Оманским заливом. Помогал заправлять французские истребители самолет-заправщик военно-воздушных сил Объединенных Арабских Эмиратов.

Отмечается, что предыдущая партия из трех Rafale прибыли из Франции в Индию 31 марта. Сейчас индийские ВВС располагают 18 такими самолетами. Всего по контракту французская сторона должна поставить Нью-Дели 36 истребителей Rafale к концу 2022 года.