Оренбург, , 07:42 — REGNUM В Арбитражном суде Оренбургской области состоялось первое предварительное заседание по исковому заявлению, которое было направлено муниципальным казенным предприятием «Оренбургские пассажирские перевозки» в адрес администрации города Оренбурга. Ответчик и истец склоняются к мировому соглашению, сообщает пресс-служба мэрии.

Транспортное предприятие требует, чтобы собственник (мэрия) компенсировал убытки, понесенные с апреля по июнь 2020 года. Заседание состоялось, мнения сторон были заслушаны. Очередное заседание назначено на 31 мая.

«Обе стороны процесса достигли понимания и склоняются к заключению мирового соглашения», — отметили в пресс-службе администрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года горсовет принял решение об увеличении ассигнований на организацию пассажирских перевозок в муниципалитете. В качестве погашения задолженности «Оренбургским пассажирским перевозкам» запланировано 49 млн рублей. Однако сумма долга должна быть подтверждена в судебном порядке.

Ранее вокруг этой компенсации возникли споры. В частности, городской прокурор был категорически против погашения задолженности транспортного предприятия за счет бюджета.

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