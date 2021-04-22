Белград, , 08:04 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 21 апреля провёл встречу по видеосвязи с представителями делегации Международного валютного фонда, которую возглавил Ян Кейс Мартейн. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Собеседники пришли к выводу, что основной целью Сербии остается сохранение «с трудом завоеванной репутации фискально устойчивой страны», а также продолжение проведения ответственной фискальной политикой, чтобы государственный долг не превышал 60-процентный уровень ВВП. По их словам, таким образом Сербия решительно продолжает работать над дальнейшим ростом экономики.

Во время переговоров Вучича и Мартейна были рассмотрены меры стимулирования экономики и принято три пакета мер по оказанию помощи экономике и гражданам, которые сохранили макроэкономическую стабильность и даже достигли более высоких показателей занятости. Мартейн высоко оценил ответственную экономическую политику Сербии и успешное управление кризисом во время пандемии.

«Сербия достигла одного из лучших результатов за последний год, несмотря на пандемию», — заявил Мартин, в частности, отметив, что Сербия стала одной из немногих стран, где МВФ не скорректировал первоначальный прогноз роста на пять процентов, данный в 2020 году.