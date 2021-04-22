Барнаул, , 07:39 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 22 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2906 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 893 человека, +12 за последние сутки) и ОРВИ (28 304 человека, +68 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 193 (+9 за последние сутки), из них 84 (+3 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2393 детей (+4 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 025 человек, +83 за последние сутки) новый вирус победили 43 962 человека (+76 за последние сутки).

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