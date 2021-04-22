Сидней, Австралия, , 08:03 — REGNUM На аукционе в Сиднее за рекордные $965 тысяч продали свадебное кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии. Об этом 22 апреля сообщает портал 9News.

По его данным, бриллиант квадратной формы «безупречного качества» в 25 карат, который ушёл с молотка за 1,25 млн австралийских долларов ($965,2 тысячи), также оказался самым дорогим драгоценным камнем из когда-либо проданных в Австралии.

По словам главы отдела драгоценностей аукционного дома Хэмиша Шармы, оправленный в свадебное кольцо камень является «уникально редким, возможно, единственным в своём роде». Он был огранён из алмаза, весившего 47,961 карата, непосредственно в Австралии.

Напомним, предыдущая подобная рекордная сделка в Австралии была зафиксирована в 2002 году — на аукционе за 575 тысяч австралийских долларов ($444 тысячи) было продано кольцо с бриллиантом в 17,34 карата.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Шанхая задержала в различных районах Китая 20 членов преступной группировки, которая незаконно ввезла в страну бриллианты стоимостью более 40 млн юаней (около $6,14 млн).

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