Ульяновск, , 07:34 — REGNUM В Ульяновске, как и в целом в регионе, снижается заболеваемость ОРВИ. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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За последнюю неделю, с 12 по 18 апреля, ОРВИ заболели 5593 жителя города, что на 5,8% ниже уровня предыдущей недели (с 5 по 11 апреля).

Показатель заболеваемости в Ульяновске в расчёте на 10 тыс. населения составил 79,8. Это в 1,4 раза больше, чем в среднем по области (показатель 58,06).

В целом в Ульяновске заболеваемость была ниже недельного эпидемического порога на 15,1%, при этом превышение отмечено в возрастной группе среди несовершеннолетних от 15 лет и старше (+15,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2020 году на борьбу с коронавирусом было направлено более 3,8 млрд рублей. Региональные власти подчёркивают, что в настоящее время особое внимание уделяется вакцинации от COVID-19.

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