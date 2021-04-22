Челябинск, , 07:32 — REGNUM В Челябинске в последнее время выявляется много юных пациентов с опухолями размером более 10 сантиметров. Это следует из официального сообщения областной детской клинической больницы.

Как отмечает врач-гинеколог учреждения Дарья Гузаева, только в 2020 году у неё было 12 таких девочек. При этом она отмечает, что невооруженным глазом это новообразование обнаружить сложно.

«На ощупь это достаточно плотный живот, и растет он не по дням, а по часам. Поэтому всегда прошу родителей внимательно относиться к здоровью своих детей», — подчеркнула Гузаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи больницы вырезали у 15-летней девочки 30-сантиметровую опухоль. Пациентка уже выписана домой.

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