Томск, , 07:32 — REGNUM Доход семьи губернатора Томской области Сергея Жвачкина в 2020 году получен в результате продажи двух земельных участков, жилого дома и нежилых зданий в Подмосковье. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в пресс-службе областной администрации.

При этом в пресс-службе добавили, что значительная часть дохода ушла на погашение кредита, взятого ранее на приобретение указанной недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год Сергей Жвачкин заработал 16,67 млн рублей, его супруга — 439 849,59 рубля. По итогам 2020 года доход супруги губернатора существенно вырос — до 140,27 млн рублей. Жвачкин отчитался о доходах за прошлый год в размере 16,05 млн рублей.

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