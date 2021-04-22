Барнаул, , 07:27 — REGNUM Послание президента Федеральному Собранию-2021 разительно отличается от посланий прошлых лет, и главным образом тем, что основной акцент сделан на внутреннюю политику. Абсолютно правильно, ибо запрос населения именно про это. Об этом в своём телеграм-канале написала депутат Барнаульской городской думы Марина Понкрашёва («Единая Россия»):

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«Президент сказал про школьные учебники, а точнее, про информацию в учебниках истории. «Там написано, как будто не про нас», «Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно!»

Очень надеюсь, что и в этом направлении будут сделаны конкретные шаги и наведён порядок в этой сфере. От количества учебников рябит в глазах, а от их содержания иногда в дрожь бросает.

Отдельным блоком были рассмотрены проблемы высшего образования и предложены конкретные меры по их решению, опять же с финансовым подкреплением. Начиная с открытия в вузах ещё 45 тысяч бюджетных мест, при чем не менее 70 процентов из них будут отданы в регионы, где нужны выпускники, до получения вузами в субъектах грантов на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения и направления 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов. Сегодня очень нужны молодые специалисты в сфере образования и здравоохранения, в ряде мест ситуация катастрофическая».

Резюмируя, Марина Марина приметила, что президентское послание глубоко социально-ориентированно, но главный вопрос все же, в практической реализации этих предложений.

«Так как многие из инициатив должны реализовываться на уровне регионов, хочется, надеется, что режим «одного окна» будет работать», — заключила барнаульский депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что уже в 2022 году необходимо внедрить принципы «социального казначейства». Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», без беготни по инстанциям.