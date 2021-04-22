Новотроицк, Оренбургская область, , 07:26 — REGNUM В Ноовтроицке Оренбургской области жители пожаловались на неприятные ощущения и першение в горле, а также дымку в воздухе. Им заявили, что угрозы здоровью нет. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул56».

Жалобы поступали на воздух в районе улиц Островского, Гвардеец Труда, Рудницкого и Гоголя. На место выезжали экологи. Замеры не показали превышения ПДК вредных веществ.

Эксперты отметили, что шлейф тянулся со стороны цеха разработки шлаковых отвалов «Южно-уральской горно-перерабатывающей компании». Еще одним возможным источником пыли назвали площадку ООО «Металекс». Информация об инциденте направлена Роспотребнадзор для проверки предприятий и принятия необходимых мер.