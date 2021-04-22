Благовещенск, , 07:26 — REGNUM В Приамурье 22 апреля вывели на старт ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роскосмосе.

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Ракету-носитель вывезли с технического комплекса и установили на стартовую систему. Специалисты также провели подготовку стартового оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на 26 апреля на 07:14 по местному времени (01:14 мск) с космодрома «Восточный» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. Запуск станет третьим по счёту, осуществлённым полностью на коммерческой основе.