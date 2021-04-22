Берлин, , 07:25 — REGNUM Использование странами ЕС вакцин от COVID-19, не прошедшими сертификацию Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), нежелательно для образа Евросоюза, Об этом 21 апреля заявила канцлер Германии Ангела Меркель на онлайн-конференции в Европарламенте.

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Глава правительства ФРГ привела в пример некоторых членов ЕС, которые применяют китайскую и российскую вакцины, еще не одобренные европейским фармацевтическим регулятором. Она полагает, что в таких случаях Евросоюз «не производит хорошее впечатление», поскольку его государства «не действуют сообща».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Ангела Меркель не исключила того, что Германия начнет закупать российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» даже в том случае, если власти ЕС не примут общее решение о закупке этого препарата.

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