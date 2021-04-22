Челябинск, , 07:24 — REGNUM В Челябинске у 15-летней школьницы удалили гигантскую опухоль, которая вросла в яичник. Об этом сообщает пресс-служба областной детской больницы.

Новообразование достигало 30 сантиметров. Опухоль не беспокоила девочку, а то, что растёт живот, она принимала за лишний вес. Врачи сделали УЗИ и направили подростка в областную больницу.

Операция длилась более четырёх часов. Изначально её собирались провести лапароскопическим методом, но затем врачам пришлось перейти на открытый способ. К настоящему времени пациентка выписана домой. А по результатам гистологии медики примут решение о дальнейшей тактике её лечения.