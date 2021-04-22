Анкара, , 08:03 — REGNUM 26 апреля по приглашению президента США Джо Байдена лидеры 40 стран и государств-членов Евросоюза примут участие в саммите по климату, который пройдет в виртуальном формате. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит на первой сессии этого саммита, которую проведет Байден и вице-президентСША Камала Харрис. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Целью саммита будет рассмотрение сокращения выбросов углекислого газа в течение следующих 10 лет, обсуждение экономических преимуществ климатической деятельности, особенно в сфере занятости. Будут также обсуждаться применение технологий трансформации и вовлечение негосударственных акторов, работающих в сфере противодействия глобальному изменению климата.

В саммите примут участие лидеры 40 стран, в том числе президент Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и духовный лидер католического мира Папа Римский Франциск.