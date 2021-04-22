Владивосток, , 07:27 — REGNUM За пандемичный 2020 год власти Приморья смогли снизить объёмы государственного долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Госдолга Приморья снизился на 362 млн рублей за счет погашения части реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краевому бюджету из федерального бюджета.

На 1 января 2021 года он составил 4,7 млрд рублей. Коммерческие кредиты в 2020 году для финансирования дефицита краевого бюджета не привлекались», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья готовят проекты, под которые планируют получить бюджетный кредит по ставке не более 3% годовых. Такую меру поддержки регионов предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля.