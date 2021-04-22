Томск, , 07:20 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и его супруга по итогам 2020 года существенно разбогатели.

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте областной администрации, Сергей Жвачкин в 2020 году заработал 16 046 333,23 рубля (16,05 млн). Ему принадлежат земельный участок площадью 1240 кв. м, квартира (233,4 кв. м), нежилое помещение (91,1 кв. м), снегоход Lunx 69 Yeti 600 ACE.

Супруга Жвачкина, заработавшая за год 140 270 093,97 рубля (140,27 млн), является владелицей квартиры площадью 90 кв. м, апартаментов (130,6 кв. м), двух земельных участков (2430 кв. м и 3481 кв. м), жилого дома (733 кв. м), гаража (169,9 кв. м).

Таким образом, общий доход томского губернатора и его супруги за прошлый год составил 156,3 млн рублей.

Напомним, за 2019 год Жвачкин заработал 16,67 млн рублей, его супруга — 439 849,59 рубля.

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