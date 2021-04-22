Тюмень, , 07:20 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию ещё раз показало, что ориентир, взятый при принятии поправок в Конституцию, правильный. Об этом заявила депутат Тюменской областной думы, создатель тюменского интернет-портала «Детки» Елена Кашкарова.

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Семья при рождении ребёнка должна быть уверена, что сможет его вырастить и воспитать вне зависимости от ситуации в стране, будь то пандемия или какой-нибудь иной катаклизм. Единовременная выплата к началу учебного года станет реальной поддержкой для семей, так как подготовка к учебному году вызывает трудности у некоторых семей.

«Деньги, 10 тыс. рублей, которые выплатят на каждого ребёнка, могут помочь людям в трудной жизненной ситуации», — считает Елена Кашкарова.

Напомним, президент Владимир Путин поручил сделать единовременную выплату по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Это коснётся и тех семей, где дети только пойдут в первый класс в 2021 году. Выплату планируется сделать в августе, чтобы родители смогли успеть подготовиться к школе.