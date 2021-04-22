Ульяновск, , 07:14 — REGNUM В Ульяновской области около 25 тыс. семей с детьми от трёх до семи лет получают президентские выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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По официальным данным, в регионе около 6 тыс. семей оформили ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка, свыше 9 тыс. получили дополнительные меры социальной поддержки при рождении первенцев. Ещё 25 тыс. родителей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, оформили так называемые президентские выплаты.

В регионе отмечают, что в Ульяновской области за счёт регионального бюджета при рождении первенца выплачивается по 100 тыс. рублей, при рождении второго и последующего детей предоставляется областной капитал «Семья». Малообеспеченные семьи, где растут дети до трёх лет, получают продовольственные карты.

Напомним, в 2020 году указом президента России была введена новая мера государственной социальной поддержки: её получают малоимущие семьи, где воспитываются дети в возрасте от трёх до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент России Владимир Путин обратился с посланием, где особое внимание было уделено социальной поддержке семей с детьми. В частности, со второго полугодия на детей, которые растут в неполных семьях, будет выплачиваться в среднем 5,6 тыс. рублей, а к новому учебному году на каждого школьника будет перечислено по 10 тыс. рублей.