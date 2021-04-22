Канберра, , 07:14 — REGNUM Правительство Австралии направит более $435 млн на поддержку проектов, направленных на снижение выбросов углекислого газа и развития зеленой энергетики, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции.

«Они позволят Австралии лидировать в области развития и применения технологий с низким уровнем выбросов», — отметил он.

Моррисон добавил, что австралийские власти уже предусмотрели финансовую поддержку в бюджете на 2021−2022 годы. Он подчеркнул, что использование новых технологий позволит ускорить экономический рост и создать новые рабочие места.