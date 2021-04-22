Пермь, , 07:13 — REGNUM В Пермском крае в ходе проверки поставщика пищевых продуктов в начальные школы зафиксирован факт реализации фальсифицированного молока сухого цельного торговой марки «Стилтон», сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Лабораторные исследования показали, что продукт по массовой доле жира не соответствует требованиям ГОСТ и имеет признаки фальсификации растительными жирами. В отношении поставщиков готовят материалы для возбуждения административного производства.

В целях принятия соответствующих мер в отношении изготовителя об итогах проверки проинформировано Управление Роспотребнадзора по Самарской области.