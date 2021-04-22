Екатеринбург, , 07:12 — REGNUM В Екатеринбурге накопить на однокомнатную квартиру можно в среднем за восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter Урал.

Исследование провели hh.ru и ЦИАН. За основу были взяты средняя зарплата в размере 47,4 тыс. рублей и средняя стоимость однокомнатной квартиры на отметке 3,24 млн.

Дольше всех копить на квартиру придётся тем, кто работает на госслужбе или в некоммерческих организациях. С их средней зарплатой 37,3 тыс. рублей на это уйдет 11 лет. А те граждане, которые трудятся в сфере добычи сырья либо относятся к представителям высшего менеджмента, потратят на это всего пять лет.