Район им. Лазо, , 07:20 — REGNUM В селе Обор района имени Лазо Хабаровского края в руках у 57-летнего металлосборщика взорвался снаряд, оставшийся от мощного взрыва склада боеприпасов в 1976 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Читайте также: В Оренбуржье возле жилого дома обнаружен снаряд

В советское время в окрестностях села была воинская часть, на территории которой располагался армейский арсенал. Взрыв раскидал боеприпасы по всей округе. Военные, как могли, зачистили территорию, но болотистая почва ежегодно выдавливает на поверхность неразорвавшиеся снаряды, гранаты.

Мужчина нигде не работал, собирал металл. При этом он регулярно ездил в эту расформированную воинскую часть и, видимо, привозил оттуда снаряды и боеприпасы. 20 апреля он разбирал один из снарядов. В результате произошел взрыв — у мужчины сильно повреждены руки, возможна ампутация.

Пострадавшего доставили в районную больницу, а на место происшествия прибыли силовики, взрывотехники. Выяснилось, что у мужчины был внушительный арсенал боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Сорочинска Оренбургской области возле жилого дома обнаружен снаряд.