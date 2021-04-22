Москва, , 07:12 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск на 2 млрд рублей, ответчиком по которому выступает ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Иск от «ВЭБ-лизинга» пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от АО «ВЭБ-Лизинг» было подано 20 апреля 2021 года. Третьим лицом в дело приглашено Министерство промышленности и торговли РФ. Сумма исковых требований — 2 017 884 595,2 рубля. Детали спора пока не сообщаются.

16 апреля 2021 года тот же истец подал к «Иркуту» иск на 176 346 749,75 рубля. Он также ещё не принят к производству.

По данным ЕГРЮЛ, ПАО учреждено в октябре 1992 года. Директор — Равиль Хакимов. Уставный капитал — более 6 млрд рублей.

По данным с сайта ПАО, предприятие занимается разработкой, проектированием и продажей авиационной техники военного и гражданского назначения, а также выступает как головной исполнитель по контрактам на поставки самолётов Су-30СМ и Як-130 для Минобороны РФ и союзникам России по Организации договора о коллективной безопасности.