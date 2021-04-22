Чита, , 07:12 — REGNUM В своём послании Федеральному Собранию российский президент Владимир Путин поставил крайне амбициозные и долгосрочные задачи в развитии не только России в целом, но и каждого региона. Так считает вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев:

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«Приятно, что основной упор сделан на сохранении жизни и здоровья населения, борьбе с коронавирусом, вакцинации, эта тема полным ходом идем в Забайкалье. Также внимание уделено социальной поддержке материнства и детства, отдельной строкой сказано об образовании», — сказал Гурулев.

Он отметил, что это глава государства утвердил направления работы по вопросам, которые особенно волнуют забайкальцев. По словам вице-премьера, краевое правительство и лично он будут решать поставленные задачи.

«Также говорилось и экологической безопасности и ответственности каждого, в том числе и крупных предприятий, за последствия тех или иных аварий, которые произошли или могут произойти. Основной тезис для них — необходимо не причинять вред природе и жителям.

Проекты созидания являются основой региональной политики и работы любого правительства региона. Оценка будет дана нам людьми, исходя из того, как комфортно будут чувствовать они себя. Я уверен, что эти задачи мы все вместе будем решать, а не просто о них говорить», — добавил зампред.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2021 года президент России в своём послании Федеральному Собранию предложил «окрасить» экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. Это позвонить направлять эти деньги целевым образом на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды.