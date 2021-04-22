Токио, , 07:11 — REGNUM Власти Японии приняли решение из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде крупнейших городов страны — в префектурах Токио, Осака, Киото и Хёго. Об этом 22 апреля сообщает телеканал NHK.

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По его информации, официальное решение о введении ЧС правительство страны обнародует 23 апреля. Основанием для принятия чрезвычайных мер являются ожидания, что во время предстоящих майских праздников в крупнейших регионах страны повысится риск новых вспышек COVID-19.

Напомним, в Японии 7 января в ряде регионов уже вводился режим ЧС. В последнем из них — Токио — он был отменён 22 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, японские власти намерены закупить в США ещё 50 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции от компании Pfizer.

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