Киев, , 07:05 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало опасения у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом он написал 21 апреля на своей странице в Twitter.

По мнению экс-министра, Киеву нельзя «расслабляться». Климкин также полагает, что Украине нужна «помощь извне».

«Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Павел Климкин заявил, что на Украине якобы для «обеспечения безопасности» необходимо разместить вооружение и войска США или других стран.

21 апреля Владимир Путин, ходе своего послания Федеральному собранию, что за любыми действиями, грозящими опасностью для России, последует жесткий и ассиметричный ответ. Президент выразил надежду, что ни у кого не возникнет мыслей переходить «красную черту».

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