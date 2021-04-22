Анкара, , 07:12 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 апреля открыл в Албании больницу дружбы Турция — Албания. По его словам, эта больница станет примером сотрудничества для стран Балкан. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Те, кто считает Турцию угрозой или соперником, действующим только лишь на основе своих интересов, впадают в большое заблуждение», — указал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что он был рад встретиться с албанскими представителями.

«Отношения между Турцией и Албанией развиваются с каждым днем. На протяжении более 30 лет мы оказывали всяческую поддержку развитию Албании. Мы не бросим наших албанских братьев и сестёр в ходе реализации проекта, который мы начали за короткое время. Мы испытаем преимущество в том, чтобы завершить наше жилье в августе и передать его владельцам», — отметил Эрдоган.

Данная больница в Албании была построена менее чем за три месяца. В ней имеется 6 операционный залов, 20 отделений интенсивной терапии и 130 служебных кроватей. В больнице 387 медицинских работников будут обслуживать пациентов.