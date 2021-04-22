Чита, , 07:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному Собранию говорил о близком и понятном: проблемах, касающихся любого человека. Так считает директор газеты «Забайкальский рабочий» Андрей Белокопытов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

Также среди главных итогов послания он отметил поддержку экономики:

«Живой отклик дали слова «Мы вместе», которыми президент начал и закончил сегодняшнее послание. Глава государства особо подчеркнул, что во время пандемии, во время жесточайших ограничений все жители России сплотились в борьбе со смертельным заболеванием, и вместе мы прошли сложнейший 2020-й год».

Андрей Белокопытов отметил, что Владимир Путин, как и ожидалось, посвятил большую часть выступления медикам, волонтерам, и, безусловно, это касается забайкальских медиков, которые были практически на передовой, и остаются там по сей день.

«Еще немало будет сказано и проанализировано по итогам послания — 2021, но главное можно выделить уже сейчас — власть продолжит поддержку экономики, вновь будет оказана материальная помощь семьям с детьми, туристам вернут часть средств за посещение санаториев и курортов внутри страны, и, наконец, регионы получат послабления по кредитам» , — отметил Андрей Белокопытов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что для региона критически важной является инициатива президента, связанная с бюджетной обеспеченностью, сбалансированностью и бюджетным развитием.

Читайте также: Губернатор Забайкалья рассказал о «критически важной» инициативе президента