Пермь, , 07:01 — REGNUM В Нытвенском городском округе Пермского края 66-летнего мужчину обвиняют в убийстве соседей. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Преступление совершено 17 апреля. На приусадебном обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти и раненый мужчина, который скончался в больнице.

По версии следствия, 66-летний пенсионер вооружился ножом и пришел в дом к своим соседям, где совершил убийство. Мужчина отправлен под стражу. Назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы. Выясняется мотив преступления.