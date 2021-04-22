Ульяновск, , 06:58 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту дачи взятки за согласование захоронения на конкретном кладбищенском участке. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

В ведомстве отмечают, что перед судом предстанет сотрудник городской муниципальной похоронной службы Ульяновска. Следствие считает, что фигурант уголовного дела в марте 2017 года получил от местной жительницы 30 тыс. рублей взятки. По данным правоохранителей, средства предназначались «за согласование захоронения умершей родственницы на определенном участке кладбища».

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Материалы дела ушли в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детского сада. Её обвинили в хищении средств при фиктивном трудоустройстве и получении взятки.

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