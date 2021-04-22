Чита, , 06:57 — REGNUM Для всей страны и особенно для Забайкалья, наиболее важными в послании президента РФ являются направленность на восстановление здоровья, нормальное функционирование медицины. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов, комментируя президентское послание Федеральному Собранию:

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«Необходимо восстановить здоровье пострадавших от коронавируса и самое главное — максимально быстро вакцинировать всю страну, чтобы мы преодолели эпидемию и начали решать стратегические задачи развития. Президент сосредоточил на этом внимание и обещал оказать поддержку».

Также глава Забайкалья отметил, что еще одно важное для региона направление — это социальная поддержка, расширение социальных выплат, в первую очередь для семей с детьми, неполных семей, беременных женщин, а также — поддержка здравоохранения и образования, в том числе установление доплат кураторам учебных групп среднего профессионального образования.

Помимо этого приоритетным направлением губернатор отметил развитие экономики. По поручению главы государства правительство должно подготовить соответствующие решения и помочь регионам развивать экономику, создавать рабочие места, увеличивать рост заработной платы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 апреля. Церемония прошла в центральном выставочном зале «Манеж».

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