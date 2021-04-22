Екатеринбург, , 06:59 — REGNUM В Родительский день в Екатеринбурге введут два дополнительных автобусных маршрута, сообщили на сайте ЕМУП «Гортранс».

Маршрут № 59 пойдёт от Площади первой пятилетки до Окружного кладбища, а №80 — от Ботанической станции метро до Нижне-Исетского кладбища. Автобусы будут идти с интервалом в 20 и 18 минут соответственно.

Автобусы выйдут на линию только в Родительский день 11 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Екатеринбурга решили массово переименовать автобусные маршруты.

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